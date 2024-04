Tänapäeval saavad ka hemofiiliaga inimesed elada tavapärast elu. Mida see ravimatu haigus endast kujutab?

Eestis on kaasasündinud hüübimishäire diagnoositud 339 inimesel, kuid hinnangute järgi võib neid kokku olla umbes 400, sest kõik haigusjuhud ei ole diagnoositud. Üks tuntuim pärilik hüübimishäire on hemofiilia. Hemofiilia tähendab, et veri ei hüübi korralikult, sest veres puudub selleks vajalik faktor, ning see võib põhjustada raskekujulisi kontrollimatuid verejookse, mis tekivad iseenesest või pärast väikest traumat. Veritsused tekivad kõige enam lihastes ja liigestes, aga võivad tekkida ka siseelundites. Need ei tähenda mitte ainult elukvaliteedi halvenemist, vaid võivad olla isegi eluohtlikud. Hemofiilia ravi seisneb klassikaliselt puudu oleva hüübimisfaktori veeni süstimises, et katkise veresoone ette tekiks tromb ja verejooks lakkaks.