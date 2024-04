Teed trenni ja jälgid toitumist, aga karsklane ei ole? Treener seletab, mida alkoholi kohta teadma pead, et oma pingutusi mitte nullida

„Sportlike eluviisidega inimesel võib tekkida ekslikult tunne, et ta on alkoholi kahjuliku mõju eest just tänu oma tervislikele harjumustele paremini kaitstud.“

Kui klient kurdab, et toitub tervislikult ning teeb regulaarselt trenni, aga kaal ei taha kuidagi langeda, on müsteeriumi vastuseks Keio sõnul sageli alkohol. „Kui kõik muu on paigas, ei tulda lihtsalt selle peale, et see üks klaasike veini või õlut sinu väga tervisliku õhtusöögi kõrval paneb kehalisele arengule bloki ette,“ selgitab treener.