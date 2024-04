KUULA | „Elasin mitu kuud madratsil ja sõin tablette.“ Kaspar Velbergile pole võõras see, et etendus tuleb lõpetada seljavalust hambad ristis

Raske on kujutada ette tööd näitlejana, kui füüsis pole päris korras. Õrnemat kohta kehast tuleb siis eriti hoolsalt kohelda. Kaspar Velbergile pole võõras see, et etendus tuleb lõpetada valu tõttu hambad ristis või on selle pidanud üldse ära jätma. „Mängisime „Kirsiaeda“ ja seal oli üks tants, kus läksin liiga uljaks. Mul oli pärast vaja kiirelt lavalt ära saada, aga sain vaid aeglaselt liibates liikuda,“ meenutab ta ühte olukorda, kus selja hooletult ära tõmbas. „Silmadest lõi tuld ja oleksin tahtnud lihtsalt pikali visata.“