Soole ärritussündroom piinab enam kui 73 000 eestimaalast. Haigust on võimalik ohjata FODMAP dieediga. Kuidas see käib?

Soole ärritussündroomi teabekeskuse eestvedaja Taivi Aun ütleb, et sündroom mõjutab seda põdeva inimese elukvaliteedi igat tahku, sest tüüpiliste kaebuste (puhitused, kõhugaasid, kõhukinnitus või-lahtisus, kõhuvalud) tõttu on häiritud sotsiaalne suhtlus ja igapäevaelu. „Soole ärritussündroom erineb enamikest haigustest, mida on tihti võimalik lihtsalt diagnoosida ja tableti, süsti või operatsiooniga ravida,“ sõnab Aun. „Sündroomi diagnoositakse välistusmeetodil - kui inimesel on sündroomile viitavad sümptomid, mis ei ole seletatavad mõne muu haigusega, siis ongi diagnoosiks just soole ärritussündroom.“