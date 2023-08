Ärritunud soole sündroomi põhjustatud kõhuvalust ja seedehäiretest aitab vabaneda FODMAP-dieet. Kuidas seda järgida?

Dieedimaailmas on kavasid nii kaalu langetamiseks, tervislikumaks toitumiseks kui ka tervisehädade leevendamiseks. FODMAP-dieet aitab vabaneda kõhumuredest ja ennast paremini tunda. FODMAP on koondnimetus teatud tüüpi halvasti lõhustuvatele ja imenduvatele süsivesikutele (fermentable oligo-, di-, monosaccharides and polyols). FODMAP-dieedi, mille puhul sellised süsivesikud menüüst välja jäetakse, töötasid välja Austraalia Monashi ülikooli teadlased. Nad tõestasid juba enam kui kümme­kond aastat tagasi, et halvasti lõhustuvad ja imenduvad süsivesikud võivad võimendada ärritatud soole sündroomi (irritable bowel syndrome — IBS). Ärritatud soole sündroomi all kannatab üks seitsmest täiskasvanust ning seda iseloomustavad kroonilised ja retsidiveeruvad sümptomid, nagu alakõhuvalu, ebamugavustunne, puhitus, gaasid, seedehäired (kõhulahtisusest kõhukinnisuseni), ebanormaalne patoloogia aga puudub. Dieet aitab sündroomi leevendada.