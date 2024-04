ARST SELGITAB | Kas kontoris peaks kandma vahetusjalatseid?

Jalanõudes on varbad üsna liikumatud ja seetõttu on hea vahepeal olla ka sokkides või isegi paljajalu. Näiteks laua taga tööd tehes võiks kingad tooli kõrvale hingama sättida.

Pikalt ühes asendis kuvariga töötavad inimesed kasutavad sageli viltsusse, sest nendega pole külm ning jalad on täiesti vabad hingama ja liikuma. Sünteetilised mittehingavad materjalid ei ole jalatsite puhul esimene eelistatav valik, samuti kõrge kontsaga kingad. Kõige olulisem on see, et jalal oleks mugav olla ja jalg ei higistaks.