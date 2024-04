Ööseks likku? 5 populaarset toiduainet, mida peab enne söömist kindlasti leotama

Mõned toiduained vajavad enne keetmist või küpsetamist leotamist. Ühest küljest on see hea viis, kuidas parandada toidu tekstuuri ja maitset. Teisalt on see kasulik nipp, kuidas eemaldada toidust kahjulikke aineid, mis võivad takistada vitamiinide ja mineraalide imendumist organismis. Mõnda toiduainet on aga lihtsalt raske seedida. Ka selle vastu aitab eelnev leotamine, mis eemaldab osa seedeelundkonda ärritavaid aineid.