MasterChef Eesti osaline Margus Kiiver kannapöördest elus: sain oma ehmatuse kuus aastat tagasi kätte ja sõnum jõudis lõpuks kohale

„Sain oma ehmatuse kuus aastat tagasi kätte ja sõnum jõudis lõpuks kohale. See hirm on sealt edasi olnud minu päästikuks,“ räägib mees, miks ta nüüd käib regulaarselt jooksmas ja toitub tervislikumalt. Ka perearsti kabinett pole talle enam võõras koht.

Margus mängib mõttega, et ehk oleks infarkt tulemata jäänud, kui perearst või lähedased oleksid otsekohesemalt tema ebatervislikule elustiilile tähelepanu juhtinud. Üleüldse on eestlaste vähesele liikumisele ja valedele toitumiseelistustele lähenetud siidikinnastes, arvab ta. „Me näeme ju, et see ei toimi. Trendid liiguvad kahjuks vastassuunas. Muudame siis kõnetooni ja proovime hea asemel halvaga! Sest selliseid lugusid nagu minul, on kahjuks väga palju.“