KUULA | Tehisintellekt ja tervis. Kas tulevikus hakkab inimesi ravima robot?

Tulevikus on võimalik kasutada ka rohkem andmeid, mis on pärit inimeste nutiseadmetest. Need annavad hea võimaluse enda ja pere tervise jälgimiseks. Tulevikus võiks gripi kiirtestiga koos käia tehisaruga rakendus, mis inimest nõustab. Patsiendil aitab see kiiremini kätte saada vajaliku nõu ja samas vähendab see ka tervishoiusüsteemi koormust.