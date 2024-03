Villid katsid kogu keha: silmaääri, kaenlaaluseid ja igemeid. Miks põevad mõned tuulerõugeid eriti raskelt?

Need katsid kogu keha: silmaääri, kaenlaaluseid, igemeid, suguelundeid ja isegi sõrmeotsi. „Kui ma sellest perearstile rääkisin, siis sain kuulda, et tuulerõuged võivadki väga hullud olla. Ta palus mul villid üle lugeda,“ räägib ema. Juba poole pea pealt leidis ta 50 punni, kuid siis läks lugemine sassi. Väikesel lapsel oli ilmselt üle saja villi. Pissil käimine oli lapsele tohutult valus. Ka söömine oli ebamugav, mistõttu laps keeldus sellest.

Üks teguritest, mis tuulerõugete põdemise raskust mõjutab, on immuunsüsteemi seisund. Lastel, kellel on immuunpuudulikkus ehk nende keha ei ole võimeline infektsioonidele täisväärtuslikku vastupanu osutama, on suurem oht põdeda haigust raskemalt ja saada tüsistusi. Samuti on risk haigust raskelt põdeda immuunsupressiivset ravi saavatel lastel, kes kaasuva haiguse tõttu peavad võtma ravimeid, mis keha loomulikku vastupanuvõimet vähendavad. Altimad on raske kuluga tuulerõugeid põdema vastsündinud ja teismelised ning täiskasvanud.