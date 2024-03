„Sa ise valisid minu ja nüüd pole rahul.“ Osavalt manipuleerides paneb nartsissist suhtekaaslase end alati süüdi tundma

See on justkui õpikunäide nartsissistist. „Nad jäävad silma sellega, et on alguses hästi meeldivad inimesed. Nad näevadki palju vaeva selleks, et endale tähelepanu tõmmata. Neis on justkui mingi x-faktor, mis ligi tõmbab,“ ütleb kogemusnõustaja Kätlin Tanin, kes veab Libertase vaimse tervise keskuses kaassõltuvuse tugirühma. Nartsissisti kohta käib iseloomustus: ambitsioonikas, šarmantne ja karismaatiline. Tihti on nad edukad või vähemalt jätavad sellise mulje. /---/