KUULA | „Vaatasin oma kodu liftis numbreid ja mul polnud aimugi, kus ma elan.“ Migreeni sümptomiks pole vaid peavalu

Eiale on raske aktsepteerida, et teadlikkus migreenist on nii väike. Migreen on aju haigusseisund, mis mõjutab kogu keha. Alati ei tähenda see päevi painavaid peavalusid, vaid kogeda võib ka tasakaalu- ja mäluhäireid. Oma elu esimese migreenihoo ajal juhtus Eial just nii. „Olin elanud 10 aastat samas majas ja iga päev sõitnud liftiga neljandale korrusele. Tol hetkel vaatasin oma kodu liftis numbreid ja mul polnud aimugu, kus ma elan.“