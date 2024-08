Kaalu alandamiseks süsivesikutest loobuda ei tasu. Siin on 6 head süsivesikuallikat, mida julgelt süüa, ja 3 patutoitu, mida vältida

Suure osa meie igapäevasest toidust kipuvad moodustama madala kvaliteediga süsivesikud nagu suhkrurikkad söögid-joogid ja valge sai. Need on süsivesikute allikad, mida tasub normis kehakaalu ja üldise tervise huvides piirata.



Lihtsustatult jagunevad süsivesikud kahte rühma: kiiresti imenduvad ja aeglaselt imenduvad süsivesikud. Mida keerulisema ehitusega on süsivesik, seda kauem läheb organismil aega, et seda omastatavaks glükoosiks ümber töödelda. Pikaldaselt imenduvate süsivesikute mõju veresuhkru tasemele on aeglasem ja ühtlasem ning energiatase kehas püsib stabiilsem.