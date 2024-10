Pereõiguse advokaat lahutavatest vanematest: suure valu ja solvumise käigus ei pruugi olla muid viha väljavalamise vahendeid kui lapsed

Perekonnaõiguse advokaat Katrin Orava sõnul kasutatakse lahutusprotsessis lapsi selleks, et partnerile haiget teha.

„Aeg-ajalt on mul selline tunne, et ma ei ole ainult õigusnõustaja. Advokaat võib kliendi jaoks olla üks inimene, keda usaldab ja kellele saab kõik südamelt ära rääkida. Me proovime selles olukorras koos leida kõige parema lahenduse,“ tõdeb Katrin Orav. Ideaalis võiks tema arvates advokaadi kõrval tegutseda ka psühholoog või terapeut.