„Need olid 10 kõige õnnelikumat järjestikust päeva meie abielus!“ Tervis Plussi lugejate annetuste abil täitus raske liikumispuudega abielupaari unistus

„See, et saad kümneks päevaks rohkem kui 10 aasta jooksul hooldekodust välja, näed inimesi, toaaknast merd ning sinuga ka tegeldakse, ainuüksi see väärib makstud raha! Oleme kõigile annetajatele väga tänulikud, julgeme öelda, et need olid 10 kõige õnnelikumat järjestikust päeva meie abielus,“ ütleb Kristel möödunud detsembris Haapsalu Rehabilitatsioonikeskuses veedetud ravil oldud aja kohta.