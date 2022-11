Armastus võidab kõik: raske liikumispuudega Kristeli ja Reinu viis kokku ajaleheartikkel, nüüd tähistasid nad oma 15. abieluaastat

Nagu katkuhaige või kärbes seinal

Mees tunnistab, et nad on oma olukorraga leppinud. „Kuigi tahaksime oma kodu, teame, et see pole võimalik. Enne meie pulmi olid paljud hirmul: mis siis, kui me Kristeliga tite saame? Ma küsisin vastu, et kuidas me selle tite saaksime, kas kümne meetri kauguselt või. Elame tavainimestega täiesti erineval tasandil – meie näeme ju ilma ja inimesi umbes meetrikõrguselt. Tihti tunnen ennast nagu kärbes seinal, keda ei panda lihtsalt tähele või kui pannakse, siis kartusega, et äkki ta tahab midagi,“ kõneleb Rein paljude ratastooliinimeste eest. „Tänaval minnakse meiesugustest mööda nagu katkuhaigetest, sest inimesed ei oska meiega suhelda. Kuidas nad oskaksidki? Mõnikord kuulen last emalt küsimas, miks onu selles toolis istub. Aga ema, selle asemel et öelda, et see tool on onu ainuke liikumisvahend, ütleb lapsele, et lähme ära!“ räägib Rein pettunult. Eluga hakkama saamiseks õpetati Astangul õnneks ka viisakalt käituma ja suhtlema.