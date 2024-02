Muudkui treenid ja treenid, aga kaal ei lange ja jõud kaob? Need on 5 levinud trenniviga, mis panevad kaalukaotuse pausile

Eksperdid soovitavad pakkuda kehale iga päev mõõdukat füüsilist koormust, et püsida terve ja ennetada vähese aktiivsusega seotud terviseriske. Regulaarne trenn aitab põletada kaloreid, kiirendada ainevahetust, parandada kehakoostist ja toetada vaimset tervist. See aga ei tähenda, et peaksid ilmtingimata iga päev mitu tundi raskusi tõstma või jooksulindil higistama...