„Ma ei teadnud kunagi, mida endale veeni lükkan.“ Lotte rabeles narkopõrgust välja kuus aastat, jõudu andis kohutav kokkulepe endaga

„Mina olin noor ja rumal, tema üle 30aastane mees. Kui kõrghariduse ja hea töökohaga inimene ütleb mulle, et see on hea, siis ma usun teda.“ Ecstasy mõju all lasi Lotte end ära rääkida ja ka endale amfetamiini süstida. (Pilt on illustratiivne.)

FOTO: christinarosepix | Shutterstock