„Palavik on nii kõrge, et ühe öö jooksul on läbi higistatud neli T-särki ja voodipesu!“ Fookuses on tüsistusohtlik RS-viirus

„Kirjeldatud sümptomite puhul võib teie mehel olla tõenäoliselt RS-viirus,“ ütleb mulle perearsti nõuandetelefonil vastav arst, „sel hooajal on RS-viirust väga palju ja see on ägedama palavikurohke kuluga.“ Abikaasa on juba neli ööpäeva lakkamatus palavikurallis piinelnud. Nii kui palavikualandaja mõju raugeb, kerkib temperatuur taas kiirelt 39ni ja hooti ka üle selle. Perearsti infoliinile helistan sellepärast, et küsida üle, kas ööpäevast täiskasvanu maksimaalselt piiri, kaheksat 500 mg tabletti paratsetamooli võib ületada, sest palavik kerkib jälle ja kaasa rappub juba ei-tea-mitmendat korda vappekülma käes. Tema hingeldamine paneb mind muretsema...

Koroonapandeemia ajal viirushaiguste levik pidurdus, sest inimesed jäid koju. Nüüdseks on taastunud tavapärane viirushaiguste mitmekesisus. Perearst Eero Merilinnu sõnul on näha A- ja B-grippi, koroonat ja RS-viirust ning liikvel on ka kõhugripina tuntud noroviirus. „Sel aastal on tüüpiline see, et lastel tuleb ühele haigestumisele kohe uus otsa. Nii ei jõuagi organism täielikult taastuda.“