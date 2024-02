Teeme selgeks: kas kollageeni toidulisanditest on kortsude ennetamisel päriselt kasu?

Milleks inimene kollageeni vajab?

Kollageeni üheks koostisosaks on glütsiin, mille üks ülesanne on toetada lihasmassi kasvamist, parandades organismi võimet sünteesida glükoosi lihaste normaalseks elutegevuseks vajalikuks energiaks. Piisav kollageeni tase aitab hoida töökorras ka meie veresoonkonda ja südant...

Kust me kollageeni saame, kuidas ergutada organismi ise kollageeni tootma ning kas kollageeni toidulisandid on pigem turundustrikk või on neist tõepoolest abi ilu ja noorusliku välimuse säilitamisel? Loe kõigest lähemalt juba artiklist.