„Mõtlen küll, et teen ühe suitsu päevas, aga siis ongi jälle pakk taskus.“ Pulmaisa Andres Karul õnnestus lõpuks suitsetamine maha jätta

Suitsetamisest loobudes on Karu varem astunud tavapärase orgi otsa: asendanud suitsetamise söömisega. See juhtus umbes 20 aastat tagasi ja siis ei hoiatanud selle eest keegi. Igal nädalal lisandus kaalule kilo ja nii 24 nädalat järjest. Sellises tempos tõusis tema kehakaal 74 kilolt 99 kilole. Ta tunnistab, et oli tol ajal just naasnud mägedest, kus oli tublisti kehakaalu kaotanud. „See oleks pidanud olema umbes 85 kilo ehk olin üle 10 kilo alakaalus. See tuli tagasi ja siis veel 14 kilo,“ meenutab Karu, kuidas vaatas masendunult kaalu ja muudkui sõi selle leevendamiseks.