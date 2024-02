„See uhkustunne oli nii äge! Lõpuks ometi ma ei andnudki alla.“ Kadri ületas ebamugavustunde ja kaotas 25 lisakilo

Usalduskriis iseendaga

„Mõtlesin endale vabandusi välja, miks ma midagi teha ei saa, kuigi nüüd tean, et oleksin saanud küll,“ sõnab Kadri. Ta ütleb, et oli ennast varem nii palju alt vedanud, et tegelikult ei julgenudki enam alustada. „Me teeme kõik selleks, et teisi mitte alt vedada, aga iseennast petame pidevalt. Veame ennast kasvõi haigena kohtumisele kohale, peaasi et teist inimest alt ei veaks. Aga mida me iseendaga teeme? Kui palju kordi olin ma lubanud endale, et täna on esmaspäev ja ma hakkan tervislikumalt elama, või aasta esimene päev või mis tahes kuupäev. Kas sa usaldaksid inimest, kes sulle seitse korda mingit jama ajab? Lihtsalt valetab sulle. Ja see pole tegelikult isegi mitte seitsmes kord, vaid võib-olla seitsmekümnes.“