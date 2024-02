Soomes levivad kulutulena sügelised. Noored nakatuvad enamasti voodit jagades. Mis haigus see on ja kuidas seda ravida?

Margit on veendunud, et tema sai sügelised laadalt, kus käis raamatuid müümas. Rahvast oli palju ja maksti enamasti sularahas. Sügelemine ja punnid tekkisid paari päeva pärast. „Kahtlustasin kohe sügelisi, sest sularaha on ju must. Perearst kirjutas välja salvi, millega tuli ennast määrida,“ räägib ta aastatetagusest tüütust kogemusest. Kodus tuli kõik pinnad desinfitseerida ja voodipesu kuuma pesuprogrammiga pesta. „Õnneks sain kiiresti lahti.“