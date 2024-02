Tahad vähendada magusa tarbimist ja langetada kaalu? Suhkruvabad magusainetega tooted ei pruugi olla hea valik

Tegemist on müüdiga, väidab Tervise Arengu Instituut uudiskirjas. Vastab tõele, et tervise seisukohalt on oluline piirata suure lisatud suhkrute sisaldusega toodete tarbimist, et vähendada riski kaalutõusu, hambakaariese ning mitmete haiguste tekkeks.