Valgud on keha ehituskivid. Kui palju peaks päevas valku sööma ja mis on veel head valguallikad peale liha ja muna?

Aegu tagasi oli laialt levinud müüt, et munad on südamele kahjulikud. Õnneks pole see tõsi, munad sisaldavad küll kolesterooli, kuid vere kolesteroolitaseme pärast on põhjust muretseda neil, kes söövad küllastunud rasvade rohket toitu ja liialdavad lihasöömisega. Munad on head B12- ja D-vitamiini allikad ning neis on vähe küllastunud rasvu. Kui sööd päevas kaks M-suuruses muna, mis on kokku umbes 120 g, saad neist keskmiselt 15 g puhast valku ja 154 kcal. (100 grammis munas on keskmiselt 12,8 g valku.)