Kas lõplikult kaineks saada või end surnuks juua? Pool elu alkopõrgus veetnud ettevõtja vabanes sõltuvusest ja sellest tekkinud võlgadest

Praeguseks on Kalle olnud kaine 21 ja pool aastat. „Ikka loen neid aastaid, sest see on täiesti teine elu. Aga ka see on minu elu, kui ma jõin,“ tõdeb mees, kellel on selja taga enam kui kaks aastakümmet alkohoolikuna. Oma pikal sõltuvuse teekonnal on ta jõudnud ära käia täiesti põhjas, kuid leidnud ka viisi, kuidas sealt eluga välja tulla.