INTERVJUU | Piret Järvis-Milder: see oli tõesti äge ja õpetlik periood minu elus, kuid kindlasti mitte kõige tervislikum

Teleajakirjanik Piret Järvis-Milder on just tagasi jõudnud Marokost, kus perega veedeti uut saatesarja filmides pea kolm kuud. „Seal unustad ära, et on gripi- ja koroonahooaeg. Sooja ilmaga levivad need viirused nagu vähem. Kartsime, et kui tagasi Eestis oleme, siis on haigused kohe platsis,“ räägib Piret Tervis Plussi podcastis. Kõige rohkem on viirushaigustega tavaliselt kimpus lasteaias käiv tütar Milla (3). Ema loodab, et Maroko soe kliima on hästi mõjunud lapse immuunsusele ja viirused nii kergesti külge ei hakkab. /.../