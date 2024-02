Vägivald hiilib paarisuhtesse salamisi. Kuidas lähisuhtevägivalda võimalikult varakult märgata?

Tülitsemist tuleb suhetes ikka ette ja see on normaalne. Turvalises suhtes osapooled ei karda oma erimeelsusi väljendada. „Lähisuhtevägivalla puhul tunneb aga üks osapool hirmu ning ei saa rääkida partnerite mõlemapoolsest vajaduste või seisukohtade väljendamisest. Tegemist on süsteemsese võimuvõtmisega teise üle,“ selgitas kliiniline psühholoog Katrina Heinmets.

Mida pikemalt on inimene vägivaldses suhtes on, seda ebakindlamaks võib ta aja jooksul muutuda. Õõnestuda võib enesekindlus, usk viia ellu muutusi ning väheneda ka lootus vägivallavaba tulevikus suhtes. Samuti võib vägivaldne partner aja jooksul isoleerida ohvri inimestest, kes abiks saaks olla.

Heinmets selgitas, et kuna kujunev suhe ise on pidevas arengus, ilmuvad märgid lähisuhtevägivallast sageli suhtesse märkamatult ja koos suhte loomulike arengutega. „Sageli on nii, et kui inimene ühel hetkel teadvustab vägivalda oma suhtes, hakkab ta ka tagasiulatuvalt nägema mingeid märke, mis ehk juba ammu suhtes olemas olid,“ tõdeb ta. See aga ei tähenda, et needsamad märgid oleksid juba suhte algul inimesele selget ohtu kuulutanud. Pisikeste ja mitmetähenduslike märkide pinnalt ei saagi alati kohe must-valgeid järeldusi teha, küll aga saame pöörata pilku suurele pildile.