Arstid hoiatavad välismaal reisijaid leetrite eest. Selle koroonast kordi nakkavama tõve tüsistused on rasked. Lauri kogemus

Eestis on olnud viimasel kümnendil üksikuid leetripuhanguid. Kuna kasutusel on tõhus vaktsiin ja vaktsineerituse tase on olnud hea, siis on leetrid olnud Eestis seni harva diagnoositud haigus. Samas ei pruugi see nii jääda. Keskealiste ja vanem põlvkond mäletab leetreid ka omast kogemusest.