100 aastat ja rohkem! Tallinna hooldekodus tähistati kolme daami kõrget iga. Mis on nende pikaealisuse saladus?

Eakad daamid on üsna hea tervise juures ja pidasid 16. jaanuaril koos lähedaste ja teiste hooldekodu elanike ja jaanuari sünnipäevalistega pidu, kus esinesid ka Boris Lehtlaan ja Are Jaama ning õnnitleti sünnipäevalisi.

Milles seisneb prouade pika ea saladus?

Asta , kes sai 101-aastaseks, sõnas, et pikaealisuse saladus on igal hommikul võimlemine, siis dušš ja siis kange kohv!

Laine-Marianne , kes sai 100-aastaseks, usub, et pika ea saladus on edasi tungimise vaim — ise tegutsemine ja edasi pressimine. Oluline on kuhugi jõuda!

Hilja, kellel täitub 25. jaanuaril 102 eluaastat, sõnas, et tunneb end väga hästi ja kui valusid ei ole, mõnikord lausa kümneaastasena. Näiteks siis, kui tütar külla tuleb. Sellisel puhul võiks isegi vallatust veel teha, ütles Hilja. Pika ea saladus on, et tuleb töökohalt õigel ajal koju jääda — just kellaajaliste, teiste poolt ette nähtud kohustuste puudumine on oluline.