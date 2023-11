„Selleks et kaua elada, pole vaja Sardiiniasse kolida.“ Maailmas saja-aastaseid uuriv Michel Poulain teab pikaealisuse saladusi

Inimesi, kes elavad saja-aastaseks, leidub tänapäeval kõigi rahvaste seas. Ainulaadne on aga see, kui mõnes paikkonnas on neid eriti palju. Tallinna ülikoolis töötav rahvastikuteadlane Michel Poulain on juba üle kahekümne aasta selliseid piirkondi maailmast otsinud ja saja-aastaste elulaadi uurinud. Tervis Plussile antud intervjuus avaldab ta, mis on pikalt ja hästi elatud elu saladus.