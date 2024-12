Leevendab valu ja aeglustab vananemist? Üheksa väga head põhjust, miks tasub süüa ingverit

Lisaks maitsemeeli erutava köögivürtsina on ingver tuntud juba iidsetest aegadest ka kui ravimtaim külmetuse ja iivelduse vastu. Ingveri tarvitamine toidus või teena aitab kaasa ülekilodest vabanemisele ja leevendab kõhuvaevusi. Ent see pole kaugeltki kõik.

Kagu-Aasiast pärit ingver on õistaime Zingiber officinale vürtsikas ja tugevamaitseline risoom. India ja Hiina köögikultuuris ja rahvameditsiinis on ingverit kasutatud tuhandeid aastaid nii vürtsi kui tervise turgutajana, usuti, et ingveri igapäevane tarvitamine toovat pika eluea. Samuti oli ingver tuttav nii kreeklastele kui roomlastele, kes seda juba 2000 aastat tagasi Aasiast importisid. Mujale Euroopasse hakkas särtsaka maitsega juurikas levima arvatavalt 13. sajandi lõpupoole, toona sai hinnaline luksuskaup tuntuks eelkõige armurohuna.