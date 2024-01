„See paneb korralikult sundseisu!“ Anni Rahula soovitab, kuidas laste kõrvalt treenimiseks motivatsiooni leida

Anni Rahula tõdeb, et tal on kohustus olla vormis oma töö tõttu jalgpallikohtunikuna.

Kahe lapse emana teab Anni, et laste kõrvalt on energiat treenimiseks teinekord väga raske leida. „Kui ikka üldse ei viitsi, aga peab, panen kodus hommikul jooksuriided selga ja reegel on selline, et enne ära ei võta, kui pärast jooksu pessu minekuks – see paneb korralikult sundseisu!“ jagab naine nõuannet.