Viirushaigusega kimpus: millist valuvaigistit ja mis annuses lastele anda

Selleks, et hoida ülevaadet ravimi annustest ja hinnata toimet, soovitab apteeker pidada rohu manustamise kohta tabelit. See peaks sisaldama kellaaega, manustatud toimeainet ja kogust ning lapse kehatemperatuuri. „Kui on vaja rohtu manustada öösel või lapsevanemad peavad last ravima kordamööda, aitab tabel olukorral silma peal hoida. Ka arstile minnes on selline tabel väga informatiivne,“ räägib Valge-Rebane.

Võib juhtuda olukordi, kui laps on peale ravimi võtmist kas oksendanud või soolt tühjendanud ja ravim pole pruukinud jõuda imenduda. Kõik sõltub kui kiirelt peale ravimi manustamist laps soolt tühjendas või oksendas ehk kas on võimalus, et midagi siiski imendus. Kui väljaheites või okses on selgelt näha ravimit, siis võib eeldada, et ravim sai väljutatud. See juhtub tavaliselt, kui ravimi manustamisest on möödas alla viie minuti ning sellisel juhul võib sama annust uuesti anda.