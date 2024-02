Kui uni on halb, vaata üle oma toitumisharjumused. Proviisor annab nõu, millised levinud toiduained soodustavad uinumist

Uinumisraskusi ja unetust võivad põhjustada ka ravimid. Retseptiravimite puhul on see kõrvalmõju arvatust levinum.

Vähemalt sama palju kui unetuse sümptomeid leidub ka selle võimalikke põhjuseid. Kõige enam seostatakse kehva und stressi ja ärevusega, aga ka magamist mitte soosiva keskkonnaga. Samuti räägitakse aina enam unetsüklitest ja regulaarse unegraafiku olulisusest. Samavõrd tähtis on see, mida me sööme ja milliseid ravimeid tarvitame.