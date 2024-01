Teadlased ütlevad – masturbeeri terviseks! Kui palju sooloseksi annab tervisekasu?

Netiavarustes võib küll kuulda seksipaastu hüvedest, kuid teadlased on seda meelt, et terviseprobleemide vältimiseks tuleb siiski regulaarselt voodirõõme nautida. Varasemadki uuringud on näidanud, et aktiivne seksuaalelu võib vähendada vähiriski, kuid nüüd on teada ka tervisehüve toov orgasmide arv kuus.