Mis vanuses kui tihti peaks mehed seksima ja millist kasu toob see tervisele? Millised on 4 tüüpi seksuaalhäired? Margus Punab selgitab

Tavaliselt räägitakse rohkem seksiga seotud riskidest ja unustatakse näidata, millised on seksi positiivsed aspektid. Paljudes uuringutes on kinnitust leidnud, et seksuaalne aktiivsus leevendab stressi, parandab immuunsust, langetab vererõhku, toetab keha hormonaalset tasakaalu. Orgasmi käigus paraneb olulisel määral vaagnapiirkonna verevarustus, mis mõjub positiivselt kõigile seal paiknevatele organitele. Orgasmi ajal vabanevad bioaktiivsed ained toimivad efektiivselt valuvaigistina. Seetõttu tuleks peavalu korral justnimelt seksiga tegeleda, mitte sellest hoiduda. Intiimse kehalise läheduse ja orgasmi ajal vabanev oksütotsiin soodustab inimestevahelist sidet ja usaldust.