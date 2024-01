Aastalõpupeod tõid kaasa suguhaiguste leviku tõusu. Kas tunned sümptomid ära?

Siiski ei ole sugulisel teel levivad haigused kuskile kadunud – täna on kõige enam levivateks suguhaigusteks Eestis klamüdioos (Chlamydia trachomatis), mükoplasmoos (Mycoplasma genitalium) ja gonorröa ehk tripper (Neisseria gonorrhoeae).

Klamüdioos kulgeb sageli sümptomiteta

Terviseameti statistika järgi tuvastati Eestis 2023. aastal kokku 894 sugulisel teel leviva klamüdioosi haigusjuhtumit. Haigus levib peamiselt kaitsmata seksuaalvahekorra ajal ning esineb sagedamini 15-29-aastaste inimeste seas.

Klamüüdiabakteri muudab salakavalaks see, et suguteede klamüüdiaga nakatunutel ei ole sageli äratuntavaid sümptomeid. Nakkuse saamisest kulub haiguse avaldumiseni keskmiselt 3-14 päeva, kuid 75% nakatunud naistest ja 50% nakatunud meestest ei ole kergesti äratuntavaid sümptomeid. Haigust võib kanda aastaid enne, kui see ühel hetkel ägeneb.

Klamüdioos põhjustab meestel kipitus- ja kihelustunnet kusitis ning valulikkust urineerimisel, harvem eritist kusetorust. Naistel on põhilisteks haigustunnusteks valulikkus urineerimisel ja suurenenud voolus tupest. Võib esineda menstruatsioontsükliväliseid veritsusi ja vahekorrajärgseid kontaktverejookse.

Mükoplasmoos võib tekitada emakavälist rasedust

Mükoplasmoos on Eestis üks sagedasemaid sugulisel teel levivaid haiguseid. See on klamüdioosiga sarnane suguteede põletik, mida tekitab Mycoplasma genitalium bakter. Mükoplasmoos levib nii meeste kui naiste hulgas kaitsmata vahekorra ja suuseksi ajal.

Ka mükoplasmoosi puhul ei pruugi haigestunud inimesel esineda haigussümptomeid. Siiski võib see naistel põhjustada suurenenud voolust, vahekorrajärgset veritsust ja alakõhuvalu. Meestel võib esineda limast eritist või valulikku urineerimist. Ravimata juhtudel võib see põhjustada vaagnapiirkonna põletikke ja emakavälist rasedust ning olla üks viljatuse põhjuseid nii naistel kui meestel.

Gonorröa ehk tripperi levik kasvab üle Euroopa