PODCAST | „Ma ei jaksanud oma käsi liigutada. Tundsin nagu kellegi teise käega peseks hambaid.“ Stig Rästa meenutab raske tõve avastamist

Stig tunnistab, et üks raskemaid asju on tema jaoks olla mõttega kohal. „Kui istume perega söögilauas ja käib jutuajamine, siis on vahepeal selline olukord, kus ma mõttega pole juures. Mul võib samal ajal muusika peas mängida. Olen siis sunnitud selle kinni panema, et päris elule tähelepanu pöörata,“ vastab ta küsimusele, mida ta on viimasel ajal sunnitud tegema.