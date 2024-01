Sportimise ja higistamisega kaotab keha vajalikke mineraalaineid. Mis peab olema füüsiliselt aktiivse inimese toidulaual?

„Aktiivset eluviisi harrastavad inimesed arvavad, et toidulaud peab olema väga valgurikas. Jah, sportlik eluviis eeldab ka suuremat valgutarbimist, aga 1,8–2 g kehakaalu kohta on hobisportlase jaoks täiesti piisav. Valk on praegu väga populaarne toidugrupp ja sageli koosnevad toidulauad ainult valguallikatest, eriti loomsest toidust,“ räägib Vallimäe ja lisab, et aktiivse eluviisiga inimene ei tohiks oma menüüst eemale jätta köögi- ja puuvilju ega marju.