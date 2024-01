„Õue astudes on ripsmed hetkega jääs.“ Lapimaal suusapuhkust veetvad eestlased ei lase end kõvast pakasest häirida

Selga pandavate riiete nimekiri on päris muljet avaldav. Piisavalt suurte suusasaabaste sisse mahub mitu paari sokke, suusapükste all on retuusid koos sukkade või sooja pesuga. Jope all on pluus, kampsun ja soe vest või fliis. Abi on olnud ka spordipoes müüdavatest soojenduslappidest, mida saab panna saapa või kinda sisse.