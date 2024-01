„Selliseid peavalusid pole mul mitte kunagi varem olnud.“ Arst selgitab, miks koroona põdemine võib igal järgmisel korral olla raskem

Kuigi koroonasse haigestumine väheneb, kurdavad mitmendat korda viirust põdenud inimesed, et sümptomid on nüüd olnud palju raskemini talutavad. Arvatust levinum on ka haiguse krooniline kulg, kus sümptomid jäävad pikemalt püsima. Elustiilivalikutel on selle juures suur roll.