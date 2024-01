Treener selgitab: kuidas saada aru, milline treeningkoormus on paras, mis toob ka tulemusi? Mis on ületreeningu tunnused?

Kuna me kõik soovime tulemusi näha võimalikult kiiresti, levib eksiarvamus, et rohkem treenides saavutatakse vastavad tulemused rutem. Paraku on kurb tõsiasi, et üle treenides tehakse endale karuteene ja tulemused lasevad end veelgi kauem oodata. Kuidas aru saada, milline treeningkoormus on piisav? Nii nagu mitmel teisel elualal, kehtib ka sportides tasa-ja-targu-põhimõte. Treeningutega tuleks alustada mõõdukalt.