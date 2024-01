KAALUKAOTUS | „Tõin ettekäändeks, et söön täna kõik kommid ära ja homme enam ühtegi ei söö.“ Magusasõltuvuse taltsutanud Kitta kaotas poole aastaga 20 kilogrammi

Teismelisena proovis ta kaalu langetada erinevate dieetidega, kuid kaotatud kilod tulid kiiresti tagasi, kui ta uuesti endistviisi sööma hakkas. Kõige suurem number, mis Kittal kaalult vastu vaatas, oli 98. Märkamatult kerkis kaal nii suureks peale kolme lapse sündi ja nendega kodus veedetud aastaid. „Mõtlesin, et varsti on sada käes ja see on küll päris hull,“ räägib ta ehmatusest, mis pani teda rohkem liikuma ja trenni tegema.