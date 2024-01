10 TERVISEKÜSIMUST | „Korrutan mantrat, et saan oma jõu tagasi.“ Kethi Uibomägi pingutab oma tervise taastamise nimel

Tervis algab seestpoolt väljapoole. Täna panen kõik elu helgeimad hetked ja suurimad õnnestumised paralleeli väga hea tervisega. Just tervena elatud päevad on parimad.

Mis on su elu senised suurimad õppetunnid, mis on pannud sind tegema tervislikumaid valikuid?

Ükski töö ega lisana teenitud raha pole nii tähtis, et uneaega jääks vähem kui 6 tundi ööpäevas. 8–9 tundi ööund on parim ja lihtsaim indikaator saamaks aru, kas triivid tervise poole ja puhkad välja või vastupidi, nirutad ennast. Kooliajal olin hädas talumatute seljavaludega ja sellest tekkis pikalt vinduma jäänud magamatus. Valudest ja neist tingitud uneprobleemidest sain lõpuks lahti pärast kahte seljaoperatsiooni. Ebapiisavast uneajast võivad välja kujuneda järgmised kroonilised tervisemured, nii et tuleb varakult sekkuda.

3. Kuidas hoolitsed oma vaimse tervise eest? Millega maandad stressi?

Mu lemmiktarkuseterad ja parim õppetund tervise teemadel tulevad minu suurelt abiliselt...

*** Millised on sinu väikeseid tervisepatud? Kas sooviksid neist vabaneda?

Mis on alati sinu külmkapis olemas? Mida kuulad-vaatad-loed, et saada tervisealast teavet ja inspiratsiooni?

