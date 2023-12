Mis pidurdab aju vananemist, toob uusi sõpru ja taltsutab tõrksaid? Tantsutreener Jane Kensap-Künnapas teab vastuseid

Sageli päritakse, kas eestlased pole mitte liiga tuimad ladina tantsude jaoks. Jane vastab alati, et ei ole. „Kuna olen palju Hispaanias tantsinud, on mul võrdlus hispaanlaste ja eestlaste vahel,“ selgitab naine. „Suurim erinevus on see, et eestlane võtab asja jube tõsiselt! Kui ta ikka samme õpib, ega siis naeratamiseks väga aega ole. Hispaanlaste puhul on jälle vastupidi: ei aeta taga sammude täpsust, vaid üritatakse rohkem nautida ja sammud tulevad, nagu tulevad. Painduvus, muusikatunnetus ja temperament ei küsi rahvust, seega ei saa öelda, et eestlastele see või teine tantsustiil ei sobi!“