RETSEPTIKOGU | Ei seedeprobleemidele ja lisakilodele! Too need tervislikud road pühadelauale ja väldi ebamugavustunnet

Kergem pühadelaud ei tähenda, et klassikalised jõulutoidud tuleb söömata jätta. Oluline on teha tarku valikuid.

Pühadeaegset pidusööki on võimalik nautida ka ilma kehva enesetundeta, mis sageli pikale istumisele ja liigsöömisele järgneb. See ei tähenda sugugi, et klassikalised jõuluroad tuleks söömata jätta. Laua ääres tuleb lihtsalt teha teadlikumaid valikuid.