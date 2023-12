SPETSIALIST VASTAB | Mida peaks teadma, kui lennureisile on vaja kaasa võtta ravimid?

„Lennureisile minnes soovitame käsipagasisse võtta kõik need ravimid, mida reisija võib vajada lennureisi jooksul või vahetult peale seda. Tuleb aga arvestada, et need vaadatakse julgestuskontrollis läbi,“ ütleb Tallinna lennujaama lennundusjulgestuse osakonna juht Tarvi Pihlakas. Kui ravimid jäävad pagasisse, võetakse pagas läbivaatamiseks kõrvale. See kulutab aga kõigi aega. Seega on soovitatav pakkida ravimid ja eridieettoidud (sh vedelad ravimid) nii, et need saaks kõik korraga julgestustöötajale näitamiseks kotist välja võtta.