„Toona mõtlesin, et kuidas selline haigus saab üldse tekkida. Toit on ju nii hea!“ Alexandra kaks aastat ränka võitlust buliimiaga

Alexandra on terve elu olnud sportlik ja armastanud aktiivselt liikuda. See ei teeninud aga kunagi eesmärki olla mingis kindlas füüsilises vormis. Tema kodus ei kommenteeritud kunagi välimust või toitumist. Seega ei oska Alexandra kohe leida põhjuseid, miks söömishäire just teda tabas. Üks asi viis aga teiseni ja pool aastat hiljem oli ta olukorras, millest ise enam välja ei osanud tulla.

Ülesöömishoogudest tekkinud buliimiat varjas ta lähedaste ees tükk aega. „Tundsin ilmselt piinlikkust ja ei osanud kuidagi end avada. Mäletan, et sain tollal ka palju komplimente. See oli nagu õli tulle valamine. Mõtlesin kogu aeg, et miks need komplimendid just nüüd tulevad. Kas ma meeldin teistele rohkem, kui ma kaalun X kilo vähem?“ mõtiskleb Alexandra. Praegu sellele tagasi mõeldes tunneb ta vaid kurbust, kuid tol hetkel ringles pidevalt peas küsimus „Kas ma olen piisav?“.