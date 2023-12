TERVISEUUDIS | Kuidas vähendada saasteainete koosmõju tervisele?

Need saasteained tekitasid hiirtel rakke kahjustava oksüdatsiooni ka eraldi, kuid koos toimides osutus see protsess nii intensiivseks, et antioksüdantide kaitsereaktsioon toimus lakkamatult, mis on aga kahjulik ja põhjustab maksas paljude valkude töö lõppemise. Seega on kemikaalide koosmõju tervisele hullem kui mõju eraldi.